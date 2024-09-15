Оккупанты обстрелом разрушили помещение «Укрзализныци» в Константиновке

Российские оккупанты 14 сентября трижды обстреляли город Константиновку из авиации. В результате атак разрушено и повреждены предприятия, а также линия электросети. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



«В период времени с 09:30 по 10:07 российские оккупанты совершили 3 вражеских авиаудара по городу Константиновке», — говорится в сообщении.



В результате первого удара в 09:30 разрушено помещение Укрзализныци.



Кроме того, второй удар в 09:36 пришелся на территорию одного из предприятий, повредив фасад помещения предприятия.



В третий раз оккупанты попали по открытому участку, повреждена линия электросети ДТЭК.



Информации о погибших и пострадавших в администрации нет.



Ранее мы писали, что 13 сентября ВС РФ нанесли очередной удар по городу Константиновка, вероятно, из ствольной артиллерии. В результате попадания средства поражения по территории многоквартирного дома у себя в квартире погибла 43-летняя женщина. В момент обстрела она находилась на кухне.