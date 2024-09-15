Окупанти обстрілом зруйнували приміщення «Укрзалізниці» у Костянтинівці

Російські окупанти 14 вересня тричі обстріляли місто Костянтинівку з авіації. Внаслідок атак зруйновано та пошкоджено підприємства, а також лінію електромережі. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«У період часу з 09:30 по 10:07 російські окупанти здійснили 3 ворожі авіаудари по місту Костянтинівці», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок першого удару о 09:30 зруйновано приміщення Укрзалізниці.



Крім того, другий удар о 09:36 припав на територію одного з підприємств, пошкодивши фасад приміщення підприємства.



Втретє окупанти влучили по відкритій ділянці, унаслідок цього пошкоджено лінію електромережі ДТЕК.



Інформації про загиблих та постраждалих в адміністрації немає.



Раніше ми писали, що 13 вересня ЗС РФ завдали чергового удару по місту Костянтинівці, ймовірно, зі ствольної артилерії. Внаслідок влучення засобу поразки територією багатоквартирного будинку у себе у квартирі загинула 43-річна жінка. У момент обстрілу вона була на кухні.