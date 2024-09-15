Армия РФ ударила по многоэтажке в Харькове: много пострадавших, под завалами могут быть люди

Российские военные в воскресенье, 15 сентября, нанесли несколько ударов по Харькову. Под обстрелом оказался многоэтажный дом. По состоянию на 17:00 35 людей пострадали. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, россияне выпустили по Харькову и району по меньшей мере шесть КАБов.
«Спасательно-поисковая операция продолжается. Разрушен один подъезд дома. Пожар на 9 этаже. Повреждено не менее 1500 окон. Десятки поврежденных автомобилей. Под завалами могут быть люди, 35 раненых, среди них трое детей», — отметил он.
Сейчас проводится эвакуация жителей.
Обновлено (17:19). Синегубов рассказал, что госпитализировали 12 человек, другим пострадавшим оказывают помощь на месте. Одна женщина и мальчик 12 лет — в тяжелом состоянии.
Спасательная операция продолжается.
Ранее мы писали, что россияне атаковали Николаевку.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях