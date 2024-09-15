Армия РФ ударила по многоэтажке в Харькове: много пострадавших, под завалами могут быть люди

Россияне атаковали Харьков. Фото: Олег Синегубов

Российские военные в воскресенье, 15 сентября, нанесли несколько ударов по Харькову. Под обстрелом оказался многоэтажный дом. По состоянию на 17:00 35 людей пострадали. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



По его словам, россияне выпустили по Харькову и району по меньшей мере шесть КАБов.



«Спасательно-поисковая операция продолжается. Разрушен один подъезд дома. Пожар на 9 этаже. Повреждено не менее 1500 окон. Десятки поврежденных автомобилей. Под завалами могут быть люди, 35 раненых, среди них трое детей», — отметил он.



Сейчас проводится эвакуация жителей.



Обновлено (17:19). Синегубов рассказал, что госпитализировали 12 человек, другим пострадавшим оказывают помощь на месте. Одна женщина и мальчик 12 лет — в тяжелом состоянии.



Спасательная операция продолжается.



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