Армія РФ вдарила по багатоповерхівці у Харкові: багато постраждалих, під завалами можуть бути люди

Росіяни атакували Харків. Фото: Олег Синєгубов

Російські військові в неділю, 15 вересня, завдали кількох ударів по Харкову. Під обстрілом опинився багатоповерховий будинок. Станом на 17:00 35 людей постраждали. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За його словами, росіяни випустили по Харкову та району щонайменше шість КАБів.



«Рятувально-пошукова операція триває. Зруйновано один під'їзд будинку. Пожежа на 9-му поверсі. Пошкоджено щонайменше 1500 вікон. Десятки пошкоджених автомобілів. Під завалами можуть бути люди, 35 поранених, серед них троє дітей», — зазначив він.



Наразі проводиться евакуація мешканців.



Оновлено (17:19). Синєгубов розповів, що госпіталізували 12 людей, іншим постраждалим надають допомогу на місці. Одна жінка та хлопчик 12 років — у важкому стані.



Рятувальна операція триває.



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