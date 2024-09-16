Россияне выпустили более 640 «Шахедов» по Украине в сентябре — Зеленский

Стрельба по «шахедам». Фото: 108-я ОБр ТРО ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только за первую половину этого сентября российские террористы применили против украинских городов и сел более 640 «шахедов». Об этом говорится в посте телеграм-канала главы государства.



«К счастью, большинство из них сбили наши воины. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать более эффективным украинский воздушный щит. Усиливаем наши Воздушные силы, мобильные огневые группы, все подразделения ПВО. Этой ночью российская армия запустила 56 "шахедов", из них 53 были сбиты», — сказал Зеленский.

Определение «шахедов», воздушное командование «Восток». Фото: 37-я отдельная бригада морской пехоты

Расчет мобильной огневой группы. Фото: ВСУ

Сегодня при атаке «Шахедов» на Киевскую область и столицу была ранена женщина. Около 20 дронов атаковали Киев сегодня ночью.

Работа 40-й бригады тактической авиации. Фото: 40-я бригада тактической авиации

Работа мобильной огневой группы по «шахедам». Фото: ВСУ

Работа мобильной огневой группы по «шахедам». Фото: ВСУ

Напомним, что противовоздушная оборона Украины сбила 53 из 56 «Шахедов».