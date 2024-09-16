Росіяни випустили понад 640 «Шахедів» по Україні у вересні — Зеленський

Стрілянина по «шахедах». Фото: 108-а ОБрТРО ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лише за першу половину цього вересня російські терористи застосували проти українських міст та сіл понад 640 «шахедів». Про це йдеться у пості телеграм-каналу глави держави.



«На щастя, більшість із них збили наші воїни. Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити ефективнішим український повітряний щит. Зміцнюємо наші Повітряні сили, мобільні вогневі групи, всі підрозділи ППО. Цієї ночі російська армія запустила 56 "шахедів", з них 53 були збиті», - сказав Зеленський.

Визначення "шахедів", повітряне командування "Схід". Фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти

Розрахунок мобільної вогневої групи. Фото: ЗСУ

Сьогодні під час атаки «Шахедів» на Київську область та столицю було поранено жінку. Близько 20 дронів атакували Київ сьогодні вночі.

Робота 40-ї бригади тактичної авіації. Фото: 40-ва бригада тактичної авіації

Робота мобільної вогневої групи по «шахедах». Фото: ЗСУ

Робота мобільної вогневої групи по «шахедах». Фото: ЗСУ

Нагадаємо, що протиповітряна оборона України збила 53 із 56 «Шахедів».