Армия РФ ударила по Лиману: спасатели вторые сутки тушат масштабный лесной пожар

Масштабный лесной пожар возле Лимана. Фото: ГСЧС

Ночью 15 сентября россияне обстреляли город Лиман на Донетчине. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

В результате обстрела загорелся лес. Из-за сильного порывистого ветра огонь распространился в глубину леса на сотни метров.

Для тушения пожара привлекли личный состав Донецкого и Запорожского гарнизонов, работников лесного хозяйства. Пиротехнические расчеты обследуют пути подъездов техники и подходов личного состава к очагам возгораний. С помощью БПЛА проводят постоянный мониторинг ситуации, организовали дежурство спасателей вблизи населенных пунктов для недопущения распространения пожара.

По состоянию на 09:00 огонь прошел около 240 га леса. Тушение пожара продолжается.

Напомним, что спасатели восемь дней тушили масштабный лесной пожар в Национальном природном парке «Святые горы» в Донецкой области.