Армія РФ вдарила по Лиману: рятувальники другу добу гасять масштабну лісову пожежу

Масштабна лісова пожежа біля Лиману. Фото: ДСНС

Вночі 15 вересня росіяни обстріляли місто Лиман на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Внаслідок обстрілу загорівся ліс. Через сильний поривчастий вітер вогонь поширився в глибину лісу на сотні метрів.

Для гасіння пожежі залучили особовий склад Донецького та Запорізького гарнізонів, працівників лісового господарства. Піротехнічні розрахунки обстежують шляхи під'їздів техніки та підходів особового складу до осередків займань. За допомогою БПЛА проводять постійний моніторинг ситуації, організували чергування рятувальників поблизу населених пунктів для недопущення розповсюдження пожежі.

Станом на 09:00 вогонь пройшов близько 240 га лісу. Гасіння пожежі продовжується.

Нагадаємо, що рятувальники вісім днів гасили масштабну лісову пожежу у Національному природному парку «Святі гори» в Донецькій області.