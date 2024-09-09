Спасатели потушили масштабный пожар в «Святых горах» на Донетчине: горели 6000 га леса

Масштабный лесной пожар на территории Национального природного парка «Святые горы». Фото: ГСЧС

В течение восьми дней спасатели тушили лесной пожар на территории Национального природного парка «Святые горы», возникшего в результате российского авиаудара. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Пожар потушили на общей площади 6000 га. Всего огонь повредил 43 жилых дома, три хозяйственные постройки, восемь автомобилей и автоприцеп. Бойцы ГСЧС эвакуировали три человека.

Напомним, что 1 сентября в Донецкой области на территории Национального природного парка «Святые горы» возник масштабный пожар, в результате чего огонь уничтожил 1500 га леса и перекинулся на жилые дома ближайших сел. Изначально спасателям удалось локализовать пожар на площади 1200 га.

Позже стало известно, что загорелись более 20 жилых домов.

На третьи сутки огонь охватил уже 5000 га леса, а повреждения получили 32 дома.

На четвертые сутки огонь повредил 43 дома, спасателям пришлось эвакуировать людей.

В итоге бойцам ГСЧС удалось локализовать пожар на площади 6000 га.