Россияне из артиллерии ударили по Веролюбовке на Донетчине: уничтожена гумпомощь, есть погибшие и раненые

Последствия российского обстрела села Веролюбовка на Донетчине. Фото: Донецкая ОВА

Утром 12 сентября российские захватчики из артиллерии ударили по селу Веролюбовка Константиновской громады. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Один из снарядов попал по территории предприятия, где находились люди. В результате обстрела три человека погибли, еще два – ранены. Уничтожен грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.

Кроме того, под ударом снова оказался частный сектор города Константиновка – там повреждены семь домов и линия электропередач.

Напомним, что 12 сентября в результате первого обстрела Константиновки ранения получили два человека.