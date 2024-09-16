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Переселенці можуть отримати фінансову допомогу для розвитку домогосподарств

16 вересня 2024, 17:18

Переселенці можуть отримати фінансову допомогу для розвитку домогосподарств

Сім'ї, що постраждали від війни, у восьми областях України можуть отримати гранти від міжнародного донора. Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

 Метою ініціативи є підтримка вразливих домогосподарств, які постраждали внаслідок збройного конфлікту. Зокрема, внутрішньо переміщених домогосподарств чи тих, що повернулися додому після переміщення.

Програму реалізують представництво Естонської ради у справах біженців в Україні та фінансує Генеральний директорат цивільного захисту та гуманітарної допомоги в Європі (DG ECHO), Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (BHA/USAID) та міністерство закордонних справ Естонії.

Домогосподарства можуть отримати фінансову допомогу для відновлення господарської діяльності у таких галузях: тваринництво, рослинництво, бджільництво, городництво, приготування продуктів харчування, надання послуг, пошиття чи ремонт одягу, ремесла тощо.

Подати заявку на участь у програмі можуть домогосподарства у громадах:

  • Дніпропетровської області: Синельниківський район, Покровська та Васильківська громади.
  • Донецької області: Покровський район, Добропільська громада.
  • Запорізької області: Запорізький район, Вільнянська та Біленьківська громади.
  • Кіровоградській області.
  • Миколаївської області: Миколаївський район, Шевченківська та Ольшанська громади.
  • Полтавської області: Кременчуцький район, Кременчуцька громада та Миргородський район, Миргородська громада.
  • Харківської області: Чугуївський район, Зміївська та Новопокровська громади, а також Ізюмський район, Барвінківська та Слобожанська громади.
  • Черкаської області.

Відібрані домогосподарства зможуть отримати грант від 26 тисяч до 36 тисяч гривень для придбання товарів та послуг, які мають бути спрямовані на масштабування виробництва та/або одержання прибутку.

Для участі у програмі потрібно подати заявку. 

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