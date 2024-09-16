Переселенці можуть отримати фінансову допомогу для розвитку домогосподарств

Сім'ї, що постраждали від війни, у восьми областях України можуть отримати гранти від міжнародного донора. Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.



Метою ініціативи є підтримка вразливих домогосподарств, які постраждали внаслідок збройного конфлікту. Зокрема, внутрішньо переміщених домогосподарств чи тих, що повернулися додому після переміщення.



Програму реалізують представництво Естонської ради у справах біженців в Україні та фінансує Генеральний директорат цивільного захисту та гуманітарної допомоги в Європі (DG ECHO), Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (BHA/USAID) та міністерство закордонних справ Естонії.



Домогосподарства можуть отримати фінансову допомогу для відновлення господарської діяльності у таких галузях: тваринництво, рослинництво, бджільництво, городництво, приготування продуктів харчування, надання послуг, пошиття чи ремонт одягу, ремесла тощо.



Подати заявку на участь у програмі можуть домогосподарства у громадах:

Дніпропетровської області: Синельниківський район, Покровська та Васильківська громади.

Донецької області: Покровський район, Добропільська громада.

Запорізької області: Запорізький район, Вільнянська та Біленьківська громади.

Кіровоградській області.

Миколаївської області: Миколаївський район, Шевченківська та Ольшанська громади.

Полтавської області: Кременчуцький район, Кременчуцька громада та Миргородський район, Миргородська громада.

Харківської області: Чугуївський район, Зміївська та Новопокровська громади, а також Ізюмський район, Барвінківська та Слобожанська громади.

Черкаської області.

Відібрані домогосподарства зможуть отримати грант від 26 тисяч до 36 тисяч гривень для придбання товарів та послуг, які мають бути спрямовані на масштабування виробництва та/або одержання прибутку.

Для участі у програмі потрібно подати заявку.