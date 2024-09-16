Переселенці можуть отримати фінансову допомогу для розвитку домогосподарств

Сім'ї, що постраждали від війни, у восьми областях України можуть отримати гранти від міжнародного донора. Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Метою ініціативи є підтримка вразливих домогосподарств, які постраждали внаслідок збройного конфлікту. Зокрема, внутрішньо переміщених домогосподарств чи тих, що повернулися додому після переміщення.
Програму реалізують представництво Естонської ради у справах біженців в Україні та фінансує Генеральний директорат цивільного захисту та гуманітарної допомоги в Європі (DG ECHO), Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (BHA/USAID) та міністерство закордонних справ Естонії.
Домогосподарства можуть отримати фінансову допомогу для відновлення господарської діяльності у таких галузях: тваринництво, рослинництво, бджільництво, городництво, приготування продуктів харчування, надання послуг, пошиття чи ремонт одягу, ремесла тощо.
Подати заявку на участь у програмі можуть домогосподарства у громадах:
Відібрані домогосподарства зможуть отримати грант від 26 тисяч до 36 тисяч гривень для придбання товарів та послуг, які мають бути спрямовані на масштабування виробництва та/або одержання прибутку.
Для участі у програмі потрібно подати заявку.