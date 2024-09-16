В оккупированном Снежном тушат пожар: огонь подобрался к домам

В оккупированном Снежном Донецкой области целый день бушуют пожары. Местная пресса пишет, что к тушению возгораний привлечено восемь автоцистерн и 40 спасателей. Днем 16 сентября особо крупный пожар был зафиксирован на улице Первомайской.



К вечеру в город стали съезжаться члены молодежной пророссийской организации — студенты помогают тушить пожар, окапывают дома, эвакуируют местных жителей.



Самые крупные природные пожары ликвидируют в Шахтёрской, Амвросиевской громадах, городах Торез и Снежное.



Всего на оккупированной части Донецкой области в понедельник отмечено более 200 пожаров.

Общая площадь пожаров на оккупированной территории Луганской области достигла почти 3,5 тыс. га. Самые масштабные возгорания возникли в Станично-Луганском и Антрацитовском районах, сообщили в группировке «ЛНР».



Ночью 15 сентября россияне обстреляли город Лиман на Донетчине, возник пожар. Для тушения пожара привлекли личный состав Донецкого и Запорожского гарнизонов, работников лесного хозяйства.