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В окупованому Сніжному гасять пожежу: вогонь підібрався до будинків

16 вересня 2024, 23:50

В окупованому Сніжному гасять пожежу: вогонь підібрався до будинків

В окупованому Сніжному Донецької області цілий день вирують пожежі. Місцева преса пише, що до гасіння загорянь залучено вісім автоцистерн та 40 рятувальників. Вдень 16 вересня особливо велику пожежу було зафіксовано на вулиці Первомайській.

 Надвечір до міста почали з'їжджатися члени молодіжної проросійської організації — студенти допомагають гасити пожежу, обкопують будинки, евакуювали місцевих мешканців.

 Найбільші природні пожежі ліквідують у Шахтарській, Амвросіївській громадах, містах Торез та Сніжне.

Загалом на окупованій частині Донецької області у понеділок відмічено понад 200 пожеж.

Загальна площа пожеж на окупованій території Луганської області сягнула майже 3,5 тис. га. Наймасштабніші загоряння виникли у Станично-Луганському та Антрацитівському районах, повідомили в угрупуванні «ЛНР».

Вночі 15 вересня росіяни обстріляли місто Лиман на Донеччині, виникла пожежа. Для гасіння пожежі залучили особовий склад Донецького та Запорізького гарнізонів, працівників лісового господарства.

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