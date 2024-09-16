Часть оккупированной Луганщины окутал смог — в крупных пожарах уже сгорело 37 домов

Общая площадь пожаров на оккупированной территории Луганской области достигла почти 3,5 тыс. га. Самые масштабные возгорания возникли в Станично-Луганском и Антрацитовском районах, сообщили в группировке «ЛНР».



Число погибших в результате пожаров достигло 4 человек, еще четверо с ожогами доставлены в больницы.



Из населенных пунктов Ольховое и Валуйское Станично-Луганского района эвакуируют жителей.



В результате пожаров уничтожены свыше 460 строений, включая 37 жилых домов.

Режим чрезвычайной ситуации ранее был введен в оккупированных Краснодонском и Ровеньковском районах Луганской области.