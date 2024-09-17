Российские солдаты совершили очередное военное преступление на передовой — казнили мечом безоружного украинского военнопленного. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.



«Россияне казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками. Уровень варварства и кровожадности невозможно постичь. Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными», — отметил он.



Лубинец направил письма в международные организации, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России.



«Такие показательные казни направлены на деморализацию украинского общества. Однако видя такие действия, мы должны становиться еще более решительными в борьбе против агрессора», — резюмировал омбудсмен.



На опубликованных в сети фото видно тело погибшего мужчины в военной форме, в которого воткнут меч с надписью «За Курск».





Ранее мы писали, что российские военные убили украинского военнопленного, отрезав ему голову и конечности.