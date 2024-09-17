Російські солдати скоїли черговий військовий злочин на передовій — стратили мечем беззбройного українського військовополоненого. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.



«Росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перев'язаними руками скотчем. Рівень варварства та кровожерності неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими», — зазначив він.



Лубінець надіслав листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, щоб вони зафіксували чергове порушення прав людини з боку Росії.



«Такі показові страти спрямовані на деморалізацію українського суспільства. Однак, бачачи такі дії, ми повинні ставати ще більш рішучими у боротьбі проти агресора», — резюмував омбудсмен.



На опублікованих у мережі фото видно тіло загиблого чоловіка у військовій формі, у якого встромлено меч із написом «За Курськ».

Раніше ми писали, що російські військові вбили українського військовополоненого, відрізавши йому голову та кінцівки.