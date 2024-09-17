Авиация РФ сбросила авиабомбу возле ТЦ в Харькове: ранены шесть человек, среди них четыре спасателя

Российская армия нанесла два удара КАБ по Киевскому району Харькова. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, на данный момент известно о шести пострадавших, среди них четыре спасателя.
«Сейчас им всем оказывается медицинская помощь», – рассказал Терехов.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что одно попадание авиабомбы зафиксировали в лесополосе вблизи торгового центра.
«К сожалению, ранены четыре спасателя, которые тушили пожар рядом», – сказал он.
Напомним, что 17 сентября армия РФ ударила по Покровской громаде на Донетчине, в результате чего полностью пропал свет в городах Покровск и Родинское.
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