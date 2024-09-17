В Покровске и Родинском полностью исчез свет

Российская армия во вторник, 17 сентября, в очередной раз нанесла удар по Покровской громаде Донецкой области. Из-за этого в Покровске и Родинском отсутствует электроснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«В результате чрезвычайного происшествия обесточены Покровск и Родинское», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что работы по обследованию и восстановлению будут проводиться после получения разрешения от оперативных служб.



Как отмечается, местные жители сообщали, что электроснабжение исчезло после обстрела.



Ранее мы писали, что в течение всего дня, 16 сентября, российские оккупанты наносили удары по Покровску. Под огнем оказались административные здания, дорожно-транспортная инфраструктура, а также частный сектор города.