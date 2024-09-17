Авіація РФ скинула авіабомбу біля ТЦ у Харкові: поранені шість людей, серед них чотири рятувальники

Російська армія завдала двох ударів КАБ по Київському району Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, на цей час відомо про шістьох постраждалих, серед них чотири рятувальники.

«Зараз їм усім надається медична допомога», – розповів Терехов.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що одне влучання авіабомби зафіксували в лісосмузі поблизу торгового центру.

«На жаль, поранені чотири рятувальники, які гасили пожежу поряд», – сказав він.

Нагадаємо, що 17 вересня армія РФ вдарила по Покровській громаді на Донеччині, внаслідок чого повністю зникло світло в містах Покровськ та Родинське.