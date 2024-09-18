Обіцяли мільйон рублів за координати позицій під Покровськом: СБУ затримала агента ФСБ серед офіцерів ЗСУ

Затримання завербованого російською спецслужбою офіцера ЗСУ на Донеччині. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала агента ФСБ у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Він готував серію повітряних ударів Росії по місцях дислокації українських військ на одному з «найгарячіших» напрямків фронту – Покровському.

За даними військової контррозвідки СБУ, під прицілом росіян знаходилися опорні та командні пункти однієї з бригад ЗСУ, яка тримає оборону в районі фронтового міста. Щоб отримати координати для вогневого ураження, окупанти дистанційно завербували українського військовослужбовця, який служить у цій же бригаді.

В обмін на співпрацю ФСБ «гарантувала» своєму агенту мільйон рублів. Втім, обіцяної суми він так і не отримав, адже тему грошової винагороди російська спецслужба використала виключно для вербування зрадника.

Співробітники Служби безпеки завчасно викрили агента та затримали його, коли він фіксував для РФ геолокацію передових позицій ЗСУ. На місці затримання у фігуранта вилучили мобільний телефон, який він використав для комунікації зі своїм російським куратором – оперативним співробітником ФСБ. Його особу вже встановили.

Крім того, у ході розслідування додатково встановили, що за вказівкою російської спецслужби агент мав «злити» ФСБ організаційно-штатну структуру з особовим складом бригади ЗСУ, де проходив службу. Загарбники сподівалися використати цю інформацію для нових вербувань та отримання розвідданих про оборону Покровська.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманого про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України

Продовжується розслідування. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

У пресслужбі Офісу генерального прокурора України повідомили, що йдеться про 26-річного офіцера ЗСУ.

Нагадаємо, що СБУ затримала російських агентів, які підпалювали автомобілі українських військових у Донецькій області.