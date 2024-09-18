На оккупированной Луганщине введен режим ЧП из-за бушующих пожаров

На оккупированной территории Луганской области российские захватчики ввели режим чрезвычайной ситуации. Причина — бушующие пожары на территории семи административно-территориальных единиц. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Самая тяжелая ситуация вокруг Антрацита и Станицы Луганской. За минувшие сутки возникли более 80 очагов возгорания. Количество сгоревших домохозяйств уже считается сотнями», — отметил он.



По словам Лысогора, запах гари достиг Луганска.



Ранее мы писали, что в оккупированной Станично-Луганской громаде только по официальным данным в результате масштабных лесных пожаров уже сгорели более 150 домов.