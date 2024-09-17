Масштабные лесные пожары на оккупированной Луганщине: сгорели уже более полутора сотен домов

В оккупированной Станично-Луганской громаде только по официальным данным в результате масштабных лесных пожаров уже сгорели более 150 домов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, там загорелся уже третий населенный пункт.

«Оккупационные власти предложили переждать стихию в соседних селах, которые также в любой момент могут загореться. Это они называют эвакуацией. Поэтому большинство местных, которые остались даже без документов, пытаются сразу устроиться у родственников, уже не надеясь на помощь. Хотя россияне обещают направить в горящую «ЛНР» 16 единиц специальной техники, которая, по их словам, еще в пути», – рассказал Лысогор.

Напомним, что общая площадь масштабных лесных пожаров на оккупированной Луганщине достигла почти 3500 га.