На окупованій Луганщині запроваджено режим НП через бурхливі пожежі

На окупованій території Луганської області російські загарбники запровадили режим надзвичайної ситуації. Причина — бурхливі пожежі на території семи адміністративно-територіальних одиниць. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Найважча ситуація навколо Антрациту та Станиці Луганської. Минулої доби виникло понад 80 вогнищ займання. Кількість домогосподарств, що згоріли, вже вважається сотнями», — зазначив він.



За словами Лисогора, запах гару досяг Луганська.



Раніше ми писали, що в окупованій Станично-Луганській громаді лише за офіційними даними в результаті масштабних лісових пожеж уже згоріло понад 150 будинків.