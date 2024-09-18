Масштабный пожар под Лиманом: на четвертые сутки загорелись уже более полутысячи гектар леса

Масштабный лесной пожар под Лиманом. Фото: ГСЧС

Спасатели четвертые сутки тушат масштабный лесной пожар под городом Лиман Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Из-за сильных порывов ветра и длительной засухи огонь быстро распространился на значительную территорию. Спасатели продолжают работать над полной ликвидацией пожара и предотвращением его повторного возгорания.

По состоянию на 12:00 огонь прошел площадь около 550 гектар. Угрозы непосредственного распространения огня на населенные пункты нет.

К тушению пожара привлекли 111 спасателей и 26 единиц техники из ГСЧС Донецкой, Харьковской, Кировоградской и Винницкой областей.

Напомним, что этот лесной пожар возник в результате российского обстрела Лимана ночью 15 сентября.

Позже стало известно, что огонь распространился на 240 гектар леса.