Масштабна пожежа під Лиманом: на четверту добу загорілися вже понад пів тисячі гектар лісу

Рятувальники четверту добу гасять масштабну лісову пожежу під містом Лиман Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.
Через сильні пориви вітру та тривалу посуху вогонь швидко поширився на значну територію. Рятувальники продовжують працювати над повною ліквідацією пожежі та запобіганням її повторного загоряння.
Станом на 12:00 вогонь пройшов площу близько 550 гектар. Загрози безпосереднього розповсюдження вогню на населені пункти немає.
До гасіння пожежі залучили 111 рятувальників та 26 одиниць техніки з ДСНС Донецької, Харківської, Кіровоградської та Вінницької областей.
Нагадаємо, що ця лісова пожежа виникла внаслідок російського обстрілу Лимана вночі 15 вересня.
Пізніше стало відомо, що вогонь поширився на 240 гектар лісу.
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