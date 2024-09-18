Масштабна пожежа під Лиманом: на четверту добу загорілися вже понад пів тисячі гектар лісу

Масштабна лісова пожежа під Лиманом. Фото: ДСНС

Рятувальники четверту добу гасять масштабну лісову пожежу під містом Лиман Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Через сильні пориви вітру та тривалу посуху вогонь швидко поширився на значну територію. Рятувальники продовжують працювати над повною ліквідацією пожежі та запобіганням її повторного загоряння.

Станом на 12:00 вогонь пройшов площу близько 550 гектар. Загрози безпосереднього розповсюдження вогню на населені пункти немає.

До гасіння пожежі залучили 111 рятувальників та 26 одиниць техніки з ДСНС Донецької, Харківської, Кіровоградської та Вінницької областей.

Нагадаємо, що ця лісова пожежа виникла внаслідок російського обстрілу Лимана вночі 15 вересня.

Пізніше стало відомо, що вогонь поширився на 240 гектар лісу.