Литва анонсировала помощь Украине еще на 50 млн евро до конца года

В текущем году Литва планирует передать Украине помощь еще на 40-50 млн евро. Об этом сообщил министр обороны Лауринас Кащюнас, передает издание lrt.lt.



«Дополнительно это будет около 40-50 млн евро в этом году», — заявил он журналистам после заседания.



По словам министра обороны, в этом году Литва уже оказала Украине помощь на 153 млн евро.



Кроме того, Литва планирует внести свой вклад в производство ракетного беспилотного комплекса «Паляниця» в Украине, а также поставит радары, оборудование для разминирования и системы ПВО малой дальности.



«Мы ищем на рынке системы ПВО малой дальности, которые можно будет купить и передать. В таком случае не будет необходимости отказываться от своих ресурсов», — подчеркнул Кащюнас.



Глава оборонного ведомства отметил, что поддержка Украины основывается на трёх ключевых принципах: минимальное использование ресурсов литовской армии с обязательной последующей компенсацией, планирование будущих потребностей Украины и содействие развитию литовской оборонной промышленности.



Литва обязуется ежегодно выделять Украине не менее 0,25% своего ВВП на военную помощь, что в настоящее время составляет около 190 миллионов евро. С начала полномасштабной войны Литва уже предоставила Украине помощь в размере 2% своего ВВП.



Ранее мы писали, что в Министерстве обороны Италии сообщили, что в ближайшее время передадут Украине новый пакет военной помощи. В частности, зенитный ракетный комплекс SAMP-T.