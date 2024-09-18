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Литва анонсировала помощь Украине еще на 50 млн евро до конца года

18 сентября 2024, 16:16

Литва анонсировала помощь Украине еще на 50 млн евро до конца года

В текущем году Литва планирует передать Украине помощь еще на 40-50 млн евро. Об этом сообщил министр обороны Лауринас Кащюнас, передает издание lrt.lt.

«Дополнительно это будет около 40-50 млн евро в этом году», — заявил он журналистам после заседания.

По словам министра обороны, в этом году Литва уже оказала Украине помощь на 153 млн евро.

Кроме того, Литва планирует внести свой вклад в производство ракетного беспилотного комплекса «Паляниця» в Украине, а также поставит радары, оборудование для разминирования и системы ПВО малой дальности.

«Мы ищем на рынке системы ПВО малой дальности, которые можно будет купить и передать. В таком случае не будет необходимости отказываться от своих ресурсов», — подчеркнул Кащюнас.

Глава оборонного ведомства отметил, что поддержка Украины основывается на трёх ключевых принципах: минимальное использование ресурсов литовской армии с обязательной последующей компенсацией, планирование будущих потребностей Украины и содействие развитию литовской оборонной промышленности.

Литва обязуется ежегодно выделять Украине не менее 0,25% своего ВВП на военную помощь, что в настоящее время составляет около 190 миллионов евро. С начала полномасштабной войны Литва уже предоставила Украине помощь в размере 2% своего ВВП.

Ранее мы писали, что в Министерстве обороны Италии сообщили, что в ближайшее время передадут Украине новый пакет военной помощи. В частности, зенитный ракетный комплекс SAMP-T. 

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