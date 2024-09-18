Литва анонсувала допомогу Україні ще на 50 млн євро до кінця року

Цього року Литва планує передати Україні допомогу ще на 40-50 млн євро. Про це повідомив міністр оборони Лаурінас Кащюнас, передає видання lrt.lt.



«Додатково це буде близько 40-50 млн євро цього року», — заявив він журналістам після засідання.



За словами міністра оборони, цього року Литва вже надала Україні допомогу на 153 млн євро.



Крім того, Литва планує зробити свій внесок у виробництво ракетного безпілотного комплексу «Паляниця» в Україні, а також поставить радари, обладнання для розмінування та системи ППО малої дальності.



«Ми шукаємо на ринку системи ППО малої дальності, які можна буде купити та передати. У такому разі не буде потреби відмовлятися від своїх ресурсів», — наголосив Кащюнас.



Глава оборонного відомства зазначив, що підтримка України ґрунтується на трьох ключових засадах: мінімальне використання ресурсів литовської армії з обов'язковою подальшою компенсацією, планування майбутніх потреб України та сприяння розвитку литовської оборонної промисловості.



Литва зобов'язується щорічно виділяти Україні щонайменше 0,25% свого ВВП на військову допомогу, що наразі становить близько 190 мільйонів євро. З початку повномасштабної війни Литва вже надала Україні допомогу у розмірі 2% ВВП.



Раніше ми писали, що у Міністерстві оборони Італії повідомили, що найближчим часом передадуть Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, зенітний ракетний комплекс SAMP-T.