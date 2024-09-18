Из-за лесных пожаров в Изюмском районе Харьковщины эвакуировали жителей села Андреевка

Масштабный лесной пожар в Изюмском районе Харьковской области стал причиной эвакуации жителей одного из сел. Фото: ГСЧС Харьковщины

В Изюмском районе Харьковской области из-за быстрого распространения лесного пожара было принято решение эвакуировать жителей трех улиц села Андреевка. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в среду, 18 сентября.

Отмечается, что пламя охватило 40 га леса, и из-за сильного ветра распространяется еще быстрее.

«В настоящее время в регионе 14 очагов пожаров. Для гашения задействовано 150 единиц техники, около 600 человек личного состава», — сказал начальник ОВА.

Он заявил, что принято решение об эвакуации трех улиц, максимально приближенных к лесному массиву. Это, примерно, 250 человек.

Ситуацию усугубляет то, что в лесах осталось много взрывоопасных предметов после оккупации.

В Харьковской области продолжается ликвидация шести лесных пожаров, которые возникли с 15 по 18 сентября, сообщает ГСЧС.

Общая площадь более 460 га, а также горит 33,5 га сухого травяного настила.

Самый большой пожар возник вблизи Васищево, где 207,7 га леса было охвачено огнем. Работы по ликвидации продолжаются, привлечены более 350 спасателей и около 100 единиц техники.

Часть пожаров уже локализована, однако ситуация остается напряженной.

Ранее сообщалось, что взрыв российской авиабомбы 17 сентября вызвал лесной пожар под Краматорском.