Из-за лесных пожаров в Изюмском районе Харьковщины эвакуировали жителей села Андреевка

В Изюмском районе Харьковской области из-за быстрого распространения лесного пожара было принято решение эвакуировать жителей трех улиц села Андреевка. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в среду, 18 сентября.
Отмечается, что пламя охватило 40 га леса, и из-за сильного ветра распространяется еще быстрее.
«В настоящее время в регионе 14 очагов пожаров. Для гашения задействовано 150 единиц техники, около 600 человек личного состава», — сказал начальник ОВА.
Он заявил, что принято решение об эвакуации трех улиц, максимально приближенных к лесному массиву. Это, примерно, 250 человек.
Ситуацию усугубляет то, что в лесах осталось много взрывоопасных предметов после оккупации.
В Харьковской области продолжается ликвидация шести лесных пожаров, которые возникли с 15 по 18 сентября, сообщает ГСЧС.
Общая площадь более 460 га, а также горит 33,5 га сухого травяного настила.
Самый большой пожар возник вблизи Васищево, где 207,7 га леса было охвачено огнем. Работы по ликвидации продолжаются, привлечены более 350 спасателей и около 100 единиц техники.
Часть пожаров уже локализована, однако ситуация остается напряженной.
Ранее сообщалось, что взрыв российской авиабомбы 17 сентября вызвал лесной пожар под Краматорском.
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