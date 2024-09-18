Через лісові пожежі в Ізюмському районі Харківщини евакуювали мешканців села Андріївка

Масштабна лісова пожежа в Ізюмському районі Харківської області стала причиною евакуації мешканців одного із сіл. Фото: ДСНС Харківщини

В Ізюмському районі Харківської області через швидке поширення лісової пожежі було ухвалено рішення евакуювати мешканців трьох вулиць села Андріївка. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у середу, 18 вересня.

Зазначається, що полум'я охопило 40 га лісу, і через сильний вітер поширюється ще швидше.

«На даний час у регіоні 14 вогнищ пожеж. Для гасіння задіяно 150 одиниць техніки, близько 600 осіб особового складу», — сказав начальник ОВА.

Він заявив, що ухвалено рішення про евакуацію трьох вулиць села Андріївки, максимально наближених до лісового масиву. Це приблизно 250 осіб.

Ситуацію ускладнює те, що у лісах залишилося багато вибухонебезпечних предметів після окупації.

На Харківщині триває ліквідація шести лісових пожеж, які виникли з 15 по 18 вересня, повідомляє ДСНС.

Загальна площа понад 460 га, також горить 33,5 га сухого трав'яного настилу.

Найбільша пожежа виникла поблизу Васищева, де 207,7 га лісу було охоплено вогнем. Роботи з ліквідації тривають, залучено понад 350 рятувальників та близько 100 одиниць техніки.

Частину пожеж уже локалізовано, проте ситуація залишається напруженою.

Раніше повідомлялося, що вибух російської авіабомби 17 вересня викликав лісову пожежу під Краматорськом.