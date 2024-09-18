Взрыв российской авиабомбы вызвал вчерашний лесной пожар под Краматорском

Пожар на окраине Краматорская был вызван взрывом российской авиабомбы. Фото: Нацполиция

Вчерашний лесной пожар в поселке Беленькое на окраине Краматорска произошел в результате российской атаки авиабомбой ФАБ-250 с модулем УМПК. Об этом сегодня сообщила полиция Донецкой области.

Отмечается, что в результате атаки в региональном ландшафтном парке загорелась лесная подстилка и сухая трава.

Спасателям ГСЧС пожар удалось локализовать.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что в последнее время войска РФ начали бить по Краматорску такими авиабомбами.