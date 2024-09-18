Украина полностью подготовила все пункты и ключевые акценты Плана победы, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«И сегодня уже можно сказать, что уже полностью подготовлен наш План победы — все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к Плану. Все проработано. Самое главное теперь — решимость реализовать», — сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении 18 сентября.



В то же время президент подчеркнул, что «нет и не может быть никакой альтернативы миру, никакого замораживания войны или любых других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап».



По словам Зеленского, необходима надежная и длительная безопасность для Украины, что означает безопасность всей Европы.

План победы Украины, который президент Владимир Зеленский собирается представить президенту США Джо Байдену, включает четыре основных пункта и один дополнительный, который будет нужен стране после войны.