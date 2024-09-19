Зеленський представить Байдену план перемоги, а також зустрінеться з Трампом та Гарріс

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає США, де має намір зустрітися з американським лідером Джозефом Байденом. Також він зустрінеться з кандидатами у президенти США на майбутніх виборах від Демократичної та Республіканської партій Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.



«Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Джозефом Байденом та представить йому план перемоги. Глава Української держави розраховує обговорити деталі цього плану, а також підтримку Сполучених Штатів у боротьбі України заради свободи», — повідомляє пресслужба глави держави.



Зустріч відбудеться 26 вересня, повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.



Крім того, Зеленський виступить у США на Генеральній асамблеї ООН, зустрінеться із представниками американських оборонних та енергетичних компаній, а також українською громадою.



Очікується, що на полях Генасамблеї президент України також проведе двосторонні переговори з лідерами країн та міжнародних організацій.



План перемоги України, який президент Володимир Зеленський збирається представити президенту США Джо Байдену, включає чотири основні пункти та один додатковий, який буде потрібний країні після війни.