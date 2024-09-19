ВСУ отвлекли 40 тысяч российских военных — с донецких направлений их перебросили в Курскую область

Силы обороны Украины отвлекли штурмовой потенциал российских оккупационных войск в Донецкой области благодаря Курской операции. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, ВСУ удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных.



«Формируем наполнение для детальных, основательных переговоров с партнерами. И это касается как Донетчины, так и других направлений», — сказал президент.



При этом он добавил, что ситуация остается крайне сложной, тяжелые бои происходят ежедневно на Кураховском и Покровском направлениях.



«Но максимум делаем для устойчивости наших боевых бригад. И отдельно — операция в Курской области. На это направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных», — отметил Зеленский.



Глава государства, сообщил, что в Курской области «продолжаются наши активные действия» и есть пополнение обменного фонда для Украины.

В Курской области РФ украинские военные взяли в плен еще 13 российских пехотинцев. Как сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк, четверо из плененных серьезно ранены.