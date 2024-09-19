Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

ВСУ отвлекли 40 тысяч российских военных — с донецких направлений их перебросили в Курскую область

19 сентября 2024, 21:01

ВСУ отвлекли 40 тысяч российских военных — с донецких направлений их перебросили в Курскую область

Силы обороны Украины отвлекли штурмовой потенциал российских оккупационных войск в Донецкой области благодаря Курской операции. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, ВСУ удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных.

«Формируем наполнение для детальных, основательных переговоров с партнерами. И это касается как Донетчины, так и других направлений», — сказал президент.

При этом он добавил, что ситуация остается крайне сложной, тяжелые бои происходят ежедневно на Кураховском и Покровском направлениях. 

«Но максимум делаем для устойчивости наших боевых бригад. И отдельно — операция в Курской области. На это направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных», — отметил Зеленский.

Глава государства, сообщил, что в Курской области «продолжаются наши активные действия» и есть пополнение обменного фонда для Украины.

В Курской области РФ украинские военные взяли в плен еще 13 российских пехотинцев. Как сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк, четверо из плененных серьезно ранены.

ТЕГИ

Места
Курская область Покровское направление Кураховское направление
Люди
Владимир Зеленский

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:28
Главное за день: «Сентябрята ЛНР». Удар по гериатрическому пансионату в Сумах
23:10
Из луганских детей в оккупации решили сделать «сентябрят», «пионеров» и «тружеников»
22:24
«ДНР» показала первых беженцев из Курской области — их разместили в Мариуполе
21:49
Пушилин в Минске: Лукашенко уклончиво описал «сотрудничество» с «ДНР»
21:24
«ДНР»: На оккупированной территории Донецкой области за день пострадали 5 человек
19:35
На оккупированной Донетчине 113 школ обучают детей дистанционно
19:15
Пожары на оккупированной территории Донецкой области: сколько гектаров сгорело
23:00
Главное за день: Удар по арсеналу в Торопце. Армия РФ продвинулась в Украинске
22:46
«ДНР»: Два жителя оккупированной Донетчины ранены за день
18:51
СБУ: Местные сотрудники «МЧС» в Луганске под видом «гуманитарки» поставляют военным технику
11:59
На оккупированной Луганщине введен режим ЧП из-за бушующих пожаров
09:56
Агрессор проводит массированные атаки на Покровском направлении — Генштаб
23:00
Главное за день: Армия РФ атакует дамбу Кураховского водохранилища. Россияне снова казнили пленного
22:47
«ДНР»: Пятеро жителей Донецка и Горловки ранены за день
20:27
На оккупированной Луганщине задержан мужчина, которого подозревают в поджогах полей
18:34
От склада ничего не осталось: как выглядит военный объект РФ в Мариуполе после удара ВСУ
16:56
«ДНР» объявила чрезвычайную ситуацию в 9 районах и 11 городах из-за крупных пожаров
15:59
В оккупированном Донецке произошел «прилет» в Ленинском и Куйбышевском районах: есть пострадавшие
13:55
Россия украла зерна у Украины почти на 6,5 млрд долларов — WSJ
10:26
За сутки войска РФ 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области
все новости
23:35
В деоккупированных селах Луганщины остаются 20 человек
23:28
Главное за день: «Сентябрята ЛНР». Удар по гериатрическому пансионату в Сумах
23:10
Из луганских детей в оккупации решили сделать «сентябрят», «пионеров» и «тружеников»
22:24
«ДНР» показала первых беженцев из Курской области — их разместили в Мариуполе
21:49
Пушилин в Минске: Лукашенко уклончиво описал «сотрудничество» с «ДНР»
21:24
«ДНР»: На оккупированной территории Донецкой области за день пострадали 5 человек
21:01
ВСУ отвлекли 40 тысяч российских военных — с донецких направлений их перебросили в Курскую область
20:24
Зеленский представит Байдену план победы, а также встретится с Трампом и Харрис
20:15
Куда переселенцы в Украине могут обратиться за помощью
19:35
На оккупированной Донетчине 113 школ обучают детей дистанционно
19:15
Пожары на оккупированной территории Донецкой области: сколько гектаров сгорело
18:58
За два года войны в Донецкой области оккупанты повредили десятки спортивных объектов
18:23
Российский удар по Сумам: пострадали пожилые люди в пансионате
17:23
Германия передала Украине новую партию военной помощи: ВСУ получили танки и зенитные установки
16:40
ВСУ показали уничтожение «Шахедов» мобильными группами
16:10
Чего ждать от ближайших футбольных матчей в Казахстане: мнения экспертов (реклама)
15:43
Германия из-за ухудшения ситуации на фронте готовит экстренную военную помощь Украине – СМИ
15:42
ООН прогнозирует отключения света в Украине зимой до 18 часов в день
14:57
После взрыва на складе боеприпасов в Тверской области РФ госпитализированы 13 человек
14:38
Краматорску вернули свет после аварийного отключения: он пропал из-за российского обстрела
все новости
ВИДЕО
Работа по «Шахедам» мобильными группами. Фото: кадр из видео ВСУ показали уничтожение «Шахедов» мобильными группами
19 сентября, 16:40
Последствия детонации боеприпасов на складе в Торопце Тверской области России после удара беспилотников. Фото: РИА Новости После взрыва на складе боеприпасов в Тверской области РФ госпитализированы 13 человек
19 сентября, 14:57
Масштабный пожар в ландшафтном парке под Краматорском. Фото: ГСЧС Спасатели потушили масштабный пожар в ландшафтном парке под Краматорском: горели восемь гектар леса
18 сентября, 17:20
Спасение людей в Донецкой области. Фото: кадр из видер «Меня два раза чуть не убило»: полицейские под обстрелами спасли нескольких жителей Донетчины
18 сентября, 15:56
Мониторинговый сервис сообщил о землетрясении в Тверской области сегодня утром. Скриншот с сайта VolcanoDiscovery Детонация боеприпасов в Тверской области РФ вызвала землетрясение
18 сентября, 14:15
Масштабный лесной пожар под Лиманом. Фото: ГСЧС Масштабный пожар под Лиманом: на четвертые сутки загорелись уже более полутысячи гектар леса
18 сентября, 13:40

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор