ЗСУ відволікли 40 тисяч російських військових — з донецьких напрямків їх перекинули до Курської області

Сили оборони України відвернули штурмовий потенціал російських окупаційних військ у Донецькій області завдяки Курській операції. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, ЗСУ вдалося відвернути близько 40 тисяч російських військових.



«Формуємо наповнення для детальних, ґрунтовних переговорів із партнерами. І це стосується як Донеччини, так і інших напрямів», — сказав президент.



При цьому він додав, що ситуація залишається дуже складною, важкі бої відбуваються щодня на Курахівському та Покровському напрямках.



«Але максимум робимо для стійкості наших бойових бригад. І окремо операція в Курській області. На цей напрямок уже вдалося відвернути близько 40 тисяч російських військових», — зазначив Зеленський.



Глава держави повідомив, що в Курській області «тривають наші активні дії» і є поповнення обмінного фонду для України.

У Курській області РФ українські військові взяли в полон ще 13 російських піхотинців. Як повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк, четверо з полонених серйозно поранені.