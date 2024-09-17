Украинские военные взяли в плен 13 российских солдат в Курской области

В Курской области РФ украинские военные взяли в плен еще 13 российских пехотинцев. Как сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк, четверо из плененных серьезно ранены.



«Курская операция. После 5 дней упорных боев враг остался без воды и боеприпасов. Как следствие — поднятие белого флага. В тот день отдельная механизированная Степная бригада Сухопутных войск взяла в плен 13 россиян, 4 из них получили серьезные ранения», — написал Павлюк в Telegram-канале.

Благодаря Курской операции Украина пополняет обменный фонд, было захвачено более 600 российских военных. Благодаря этому есть возможность обмена украинских солдат, которые находятся в российском плену, заявил президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября.