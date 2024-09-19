В деоккупированных селах Луганщины остаются 20 человек

В деоккупированных селах Сватовского района Луганской области остаются жить люди, хотя их не так много, как было до полномасштабного вторжения РФ. В полиции Луганской области рассказали, что под постоянными обстрелами РФ выживают 20 человек. Все они — пожилые люди, имеющие большое хозяйство.



Время от времени туда доставляют гуманитарную помощь.



В этих селах нет света и воды, в результате постоянных обстрелов разрушены дома. Но на предложения правоохранителей и военных люди отказываются выезжать.

За полгода, с начала текущего года по конец июня, из населенных пунктов Луганщины, находящихся под контролем Украины, выехали 16 человек.