У деокупованих селах Луганщини залишаються 20 людей

У деокупованих селах Сватівського району на Луганщині залишаються жити люди, хоча їх не так багато, як було до повномасштабного вторгнення РФ. У поліції Луганської області розповіли, що під постійним обстрілом РФ виживають 20 людей. Усі вони — люди похилого віку, які мають велике господарство.



Іноді туди привозять гуманітарну допомогу.



У цих селах немає світла та води, внаслідок постійних обстрілів зруйновано будинки. Але на пропозиції правоохоронців та військових люди відмовляються виїжджати.

За пів року, з початку поточного року до кінця червня, із населених пунктів Луганщини, які перебувають під контролем України, виїхали 16 осіб.