В Луганской ОВА рассказали, сколько людей выехали из деоккупированной части области

Эвакуация в Луганской области 2022 год. Фото: Сергей Гайдай

За полгода, с начала текущего года по конец июня, из населенных пунктов Луганщины, находящихся под контролем Украины, выехали 16 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной военной администрации на запрос «Новостей Донбасса».



«С 01.01.2024 по 01.07.2024 были эвакуированы 16 человек», — ответили в пресс-службе.



Кроме того, на деоккупированных территориях учитываются 53 человека, постоянно проживают — 45.



Ранее мы писали, что с начала 2024 года из подконтрольной Украине Донецкой области было эвакуировано около 71 тысячи жителей. В настоящее время в самом регионе остается почти полмиллиона человек.