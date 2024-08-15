Российские оккупанты за сутки почти сотню раз обстреляли деоккупированные села Луганщины

Российские оккупанты за минувшие сутки, 14 августа, почти 100 раз обстреливали прифронтовые населенные пункты Луганской области. В частности, на этом участке россияне применяли беспилотники. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«92 раза захватчики за прошедшие сутки вели огонь по деоккупированным прифронтовым селам Луганщины. В районе Макеевки — 59. По этому населенному пункту россияне попали из реактивной системы залпового огня», — отметил он.

По словам Лысогора, из ствольной артиллерии ударили по Маковке и Невскому.



Кроме того, захватчики пытались вытеснить Силы обороны вблизи Белогоровки, Невского и Макеевки.



Ранее мы писали, что российская армия продолжает бить по Луганской области, в частности, по Невскому и Макеевке. В результате атак повреждены дома.