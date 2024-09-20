В Дружковской ГВА рассказали о последствиях российского удара сегодня утром

Пятиэтажный дом в Дружковке частично разрушен в результате российского удара. Фото: соцсети

Начальник Дружковской городской военной администрации Сергей Боевский прокомментировал последствия российского обстрела утром 20 сентября. Об этом пишет «Суспільне Донбас».

Боевский отметил, что в результате удара ранены два человека, разрушена часть жилого пятиэтажного дома.

Кроме того, есть повреждения домов в частном секторе: вылетели окна, двери; повреждены крыши в двух детсадах. Повреждения получило также здание исполкома, которое попало под обстрел уже третий раз.

Корреспондент издания «Донбасс Реалии» опубликовал видео последствий российской атаки на Дружковку.

Напомним, сегодня около 10:00 в пятницу, 20 сентября, войска РФ начали обстреливать центр города Константиновка Донецкой области. В местных чатах жители Константиновки пишут, что он один из «прилётов» был в районе стоматологической клиники «Денталь» на проспекте Ломоносова — это густонаселенный район в самом центре города.