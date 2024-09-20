У Дружківській МВА розповіли про наслідки російського удару сьогодні вранці

П'ятиповерховий будинок у Дружківці частково зруйнований внаслідок російського удару. Фото: соцмережі

Начальник Дружківської міської військової адміністрації Сергій Боєвський прокоментував наслідки російського обстрілу вранці 20 вересня. Про це пише «Суспільне Донбас».

Боєвський зазначив, що внаслідок удару поранено двох людей, зруйновано частину житлового п'ятиповерхового будинку.

Крім того, є пошкодження будинків у приватному секторі: вилетіли вікна, двері; пошкоджено дахи у двох дитсадках. Ушкодження отримала також будівля виконкому, яка потрапила під обстріл уже втретє.

Кореспондент видання «Донбас Реалії» опублікував відео наслідків російської атаки на Дружківку.

Нагадаємо, близько 10:00 у п'ятницю, 20 вересня, війська РФ почали обстрілювати центр міста Костянтинівка Донецької області. У місцевих чатах мешканці Костянтинівки пишуть, що один із «прильотів» був у районі стоматологічної клініки «Денталь» на проспекті Ломоносова — це густонаселений район у самому центрі міста.