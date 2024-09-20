Центр Константиновки обстрелян российскими войсками: предположительно, есть пострадавшие

Около 10:00 в пятницу, 20 сентября, войска РФ начали обстреливать центр города Константиновка Донецкой области. Об этом сообщают местные жители.

Серия «прилётов» продолжалась около получаса. В настоящее время кое-где в городе слышны взрывы.

В местных чатах жители Константиновки пишут, что он один из «прилётов» был в районе стоматологической клиники «Денталь» на проспекте Ломоносова — это густонаселенный район в самом центре города.

Также, по предварительной информации, в результате обстрелов есть пострадавшие.

Официальной информации об обстреле к этому часу нет.

Ранее сообщалось, что в результате вчерашнего удара по Константиновке погиб один человек.