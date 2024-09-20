Обстрел Константиновки: ранены пять человек, в городе много повреждений

Последствия российского обстрела Константиновки. Фото: Донецкая областная прокуратура

20 сентября ВС РФ обстреляли город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

По предварительным данным, оккупанты нанесли удар по городу из артиллерии.

В результате попадания средств поражения ранения получили пять местных жителей – четыре женщины в возрасте от 60 до 88 лет и 57-летний мужчина. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Повреждены фасады многоквартирных домов, торговые павильоны, газопровод, магазин, административное здание, гараж, а также линия электросети и газопровод.

Напомним, что взрывы в Константиновке прогремели около 10:30.