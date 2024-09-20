В окрестностях Дружковки и Краматорска прогремели взрывы

В пятницу, 20 сентября, около 10:30 на окраинах Дружковки и Краматорска Донецкой области прозвучали взрывы. Об этом сообщили корреспонденты «Новостей Донбасса».
Отмечается, что взрывы прогремели с разницей в несколько минут.
Жители Дружковки опубликовали в чатах фото поднимающегося к небу столба дыма после «прилёта».
Перед взрывами, которые слышали в Краматорске и Дружковке, в российских телеграм-каналах появилась информация о пусках КАБов.
В российских пабликах также пишут, что удар был нанесен в районе поселка Тройчатое возле Дружковки.
В то же время местные жители отмечают, что дым был виден с другой стороны.
К этому часу нет официальной информации о пострадавших и разрушениях.
Напомним, сегодня утром российскими войсками был обстрелян центр города Константиновка Донецкой области. Предположительно, есть пострадавшие.
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