В окрестностях Дружковки и Краматорска прогремели взрывы

Столб дыма поднимается после «прилёта» в окрестностях Дружковки Донецкой области. Фото: соцсети

В пятницу, 20 сентября, около 10:30 на окраинах Дружковки и Краматорска Донецкой области прозвучали взрывы. Об этом сообщили корреспонденты «Новостей Донбасса».

Отмечается, что взрывы прогремели с разницей в несколько минут.

Жители Дружковки опубликовали в чатах фото поднимающегося к небу столба дыма после «прилёта».

Перед взрывами, которые слышали в Краматорске и Дружковке, в российских телеграм-каналах появилась информация о пусках КАБов.

В российских пабликах также пишут, что удар был нанесен в районе поселка Тройчатое возле Дружковки.

В то же время местные жители отмечают, что дым был виден с другой стороны.

К этому часу нет официальной информации о пострадавших и разрушениях.

Напомним, сегодня утром российскими войсками был обстрелян центр города Константиновка Донецкой области. Предположительно, есть пострадавшие.