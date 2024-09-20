Обстріл Костянтинівки: поранені п'ять людей, у місті багато пошкоджень

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки. Фото: Донецька обласна прокуратура

20 вересня ЗС РФ обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За попередніми даними, окупанти завдали удару по місту з артилерії.

Внаслідок влучання засобів ураження поранення отримали п'ять місцевих жителів – чотири жінки віком від 60 до 88 років та 57-річний чоловік. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Пошкоджені фасади багатоквартирних будинків, торгові павільйони, газопровід, магазин, адміністративний будинок, гараж, а також лінія електромережі та газопровід.

Нагадаємо, що вибухи у Костянтинівці пролунали близько 10:30.