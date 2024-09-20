Войска России активно штурмуют в направлении Курахово: оккупанты стянули многие подразделения – DeepState

Ситуация на Кураховском направлении. Фото: карта DeepState

Российские захватчики продолжают активно штурмовать в направлении города Курахово Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Армия РФ постоянно пытается прорваться через позиции украинских военных в сторону Курахово, но последняя неделя для бойцов Сил обороны Украины, в частности 46-й аэромобильной бригады ВСУ, в районах поселка Острое, сел Георгиевка и Максимильяновка насыщена сложными боями.

Оккупанты с помощью большого количества техники и пехоты пытаются продолжать развивать свой успех из города Красногоровка в направлении Острого. Пробуют там закрепиться, но попадают под плотную работу украинских дронов и артиллерии. Таким образом они надеются обойти Георгиевку и Максимильяновку, в которых постоянно терпят неудачи.

Активизация россиян в сторону Курахово в последнюю неделю усилилась вместе с успехом в районах города Украинск, поселка Невельское и села Желанное Первое. Именно в эти районы в последнее время ВС РФ стянули многие находившиеся поблизости подразделения, чтобы продолжить свое продвижение.

«Неудивительно, что это направление атак относят к Кураховскому, ведь продвижение врага происходит южнее именно в его сторону. Сейчас предпринимаются попытки врага полностью оккупировать Желанное Первого и зачистить Украинск. При этом продолжается накопление и перегруппировка сил для дальнейшего продвижения, в частности, в направлении города Горняк», – отметили аналитики.

Напомним, что в Нацгвардии назвали Кураховское направление сейчас наиболее активным.