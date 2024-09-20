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Війська Росії активно штурмують у напрямку Курахового: окупанти стягнули багато підрозділів – DeepState

20 вересня 2024, 16:02

Війська Росії активно штурмують у напрямку Курахового: окупанти стягнули багато підрозділів – DeepState

Ситуація на Курахівському напрямку. Фото: карта DeepState Ситуація на Курахівському напрямку. Фото: карта DeepState

Російські загарбники продовжують активно штурмувати у напрямку міста Курахове Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Армія РФ постійно намагається прорватися через позиції українських військових у бік Курахового, але останній тиждень для бійців Сил оборони України, зокрема 46-ї аеромобільної бригади ЗСУ, в районах селища Гостре, сіл Георгіївка та Максимільянівка насичений складними боями.

Окупанти за допомогою великої кількості техніки та піхоти намагаються продовжувати розвивати свій успіх із міста Красногорівка у напрямку Гострого. Пробують там закріпитись, але потрапляють під щільну роботу українських дронів та артилерії. Таким чином вони сподіваються обійти Георгіївку та Максимільянівку, в яких постійно зазнають невдач.

Активізація росіян у бік Курахового в останній тиждень посилилася разом з успіхом у районах міста Українськ, селища Невельське та села Желанне Перше. Саме в ці райони останнім часом ЗС РФ стягнули багато підрозділів, що знаходилися поблизу, щоб продовжити своє просування.

«Не дивно, що цей напрямок атак відносять до Курахівського, адже просування ворога відбувається південніше саме в його бік. Наразі робляться спроби ворога повністю окупувати Желанне Перше та зачистити Українськ. При цьому продовжується накопичення та перегрупування сил для подальшого просування, зокрема, у напрямку міста Гірник», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, що в Нацгвардії назвали Курахівський напрямок зараз найактивнішим.

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