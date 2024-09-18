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В Донецкой области растет число людей, которые согласны на эвакуацию — говорят чиновники

18 сентября 2024, 20:03

В Донецкой области растет число людей, которые согласны на эвакуацию — говорят чиновники

Эвакуация людей из Донецкой области. Фото: ГСЧС Эвакуация людей из Донецкой области. Фото: ГСЧС

В Донецкой области продолжается эвакуация населения из-за обострения военной ситуации в регионе. В Покровском районе количество людей, которые соглашаются на эвакуацию, постепенно растет. Об этом отметили в Донецкой областной военной администрации.

За 17 сентября удалось вывезти из Донецкой области 720 человек, из них 99 детей и 5 человек с инвалидностью. Однако на территории региона остается почти 355 тысяч мирных жителей.

Принудительная эвакуация детей с семьями продолжается в 16 населенных пунктах Донетчины, в них до сих пор остаются 1437 несовершеннолетних. 

Наибольшее количество детей в опасности находятся в Константиновке, по состоянию на 17 сентября там остается 995 детей. В Покровске — 198 детей, в соседнем Родинском — 192 ребенка. Далее по количеству детей, которые подпадают под принудительную эвакуацию, идет село Ильиновка, где остается 30 детей. В селе Яблоновка — 12, в селах Бересток и Степановка — по 11 детей, Долгая Балка — 10 детей, это все села Ильиновской громады.

В селе Раздельное остается 4 ребенка, в селах Шахтерское и Ясная Поляна детей уже не осталось.

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