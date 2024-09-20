Поліція показала кадри евакуації людей похилого віку з Селидового

У Селидовому на Донеччині парамедики поліції евакуювали трьох людей. Будинки цих людей розташовані за кількасот метрів від фронту, тож перебувати там вкрай небезпечно.



Правоохоронці показали кадри евакуації, яка проходила у прискореному темпі, адже ситуація ускладнювалася щомиті: у сусідньому дворі вибухнув російський дрон. А ближньою вулицею йшов стрілецький бій, поруч розривалися снаряди.

На Донеччині триває евакуація населення через загострення військової ситуації в регіоні. У Покровському районі кількість людей, які погоджуються на евакуацію, поступово зростає.