Telegram является основным источником новостей для 73% украинцев

За год популярность мессенджера Telegram выросла до 81%. Половина респондентов против вмешательства государства в его работу, треть поддерживает частичное регулирование, и только 4% выступают за запрет. Об этом сообщает ZN со ссылка на ресурс Interviews Network.

Отмечается, что в 2024 году Telegram продолжает оставаться основной социальной сетью, через которую украинцы получают новости. И хотя за последний год его доля выросла всего на 1%, он является основным источником информации для 73% украинцев.

«В 2021 году только 20% украинцев использовали Telegram в качестве источника новостей. Это число резко возросло до 60% после начала войны. А в 2023 году Telegram остается основной социальной сетью для потребления новостей для 72% украинцев», — говорится в сообщении.

Что же касается других соцсетей, из которых украинцы черпают данные, то за год больше выросла популярность YouTube - до 19%, однако упала популярность как источника информации Facebook - с 19 до 16%.

В то же время половина украинцев считают, что государство не должно вмешиваться в работу Telegram, треть считают полезной определенную регуляцию, а 4% выступают за запрет его в Украине.

Сообщается, что в случае его запрета половина украинцев, в частности 52%, будут искать другие источники потребления новостей, 31% будут пользоваться Telegram и дальше через сервисы обхода, а еще четверть готовы подписаться на те же ресурсы и блогеров на других сервисах.

Напомним, в Украине госслужащим и военным запретили использовать Telegram на служебных устройствах.